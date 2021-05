Europei, Gruppo D: c'è il derby britannico a alta tensione Inghilterra-Scozia!

Euro 2020

Gruppo D

Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

Torna il sentitissimo derby britannico tra Inghilterra e Scozia, in un revival della mitica edizione di Euro '96, con lo storico gol di Gascoigne ai “cugini” Highlanders.



Entrambe le squadre hanno il grosso di vantaggio di giocare in casa e questo può essere un grosso vantaggio soprattutto per la Scozia, che vuole sfatare il tabù per il quale non riesce mai a superare la prima fase di alcun torneo.

In un vero e proprio girone di ferro, sarebbe però delittuoso circoscrivere la sfida a questo derby, vista l'enorme quantità di talento che si trova nelle rose di Croazia e Repubblica Ceca.

Ci sarà davvero da divertirsi!

IL CALENDARIO:

13-6 Londra: Inghilterra-Croazia

14-6 Glasgow: Scozia-Rep.Ceca

18-6 Glasgow: Croazia-Rep.Ceca

18-6 Londra: Inghilterra-Scozia

22-6 Londra: Rep.Ceca-Inghilterra

22-6 Glasgow: Croazia-Scozia