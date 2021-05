Europei, Gruppo F: Francia, Germania e Portogallo nel "girone della morte"

EURO 2020

Gruppo F

Francia, Germania, Portogallo, Ungheria

Un raggruppamento che mette veramente i brividi, per la potenza delle squadre in campo.

La Francia di Mbappè, campione del mondo in carica, è certamente tra le favorite per la vittoria finale, ma lo stesso si può a buona ragione sia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, detentore del titolo europeo, e la Germania di Kroos.

L'Ungheria guidata dal tecnico italiano Marco Rossi rischia seriamente di fare il vaso di coccio tra tante stelle, ma il fatto di giocare in casa può aiutare a ridurre il gap. A tutto vantaggio dello spettacolo.

IL CALENDARIO:



15-6 Budapest: Ungheria-Portogallo

15-6 Monaco di B.: Francia-Germania

19-6 Budapest: Ungheria-Francia

19-6 Monaco di B.: Portogallo-Germania

23-6 Monaco di B.: Germania-Ungheria

23-6 Budapest: Portogallo-Francia