Portogallo: all'ultimo Europeo della sua carriera, CR7 tenta il bis

EURO 2020

GRUPPO F

PORTOGALLO

LA SQUADRA

Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada)

Difensori: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting), Raphael Guerreiro (B.Dortmund)

Centrocampisti: Danilo Pereira (Paris SG), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

Attaccanti: Pedro Gonçalves (Sporting), André Silva (Eintracht Francoforte), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica)



L'ALLENATORE

Fernando Santos

Dopo numerose esperienze sia da giocatore che da allenatore, dal 2014 guida la nazionale lusitana, con la quale ha vinto gli Europei del 2016 e la prima edizione della Nations League.

LA STELLA

Cristiano Ronaldo

Non c'è veramente nulla da aggiungere a ciò che tutti sappiamo, se non due curiosità: CR7 non è mai stato capocannoniere di una fase finale di mondiali o europei e nel 2016 dovette assistere al successo dei suoi compagni in finale, dopo un brutto infortunio. E' la sua ultima occasione per mettere la firma su un Europeo!

COME SI E' QUALIFICATA

G8 V5 P2 S1 GF22 GS6



MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Campione d'Europa in carica: ha vinto l'edizione 2016