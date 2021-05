Il c.t. italiano Marco Rossi tenta l'impresa sulla panchina dell'Ungheria

EURO 2020

GRUPPO F

UNGHERIA

LA SQUADRA

Portieri: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig), Balázs Tóth (Puskás Akademia)

Difensori: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Szilveszter Hangya (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonoia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Willi Orbán (RB Leipzig), Csaba Spandler (Puskás Akademia), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Centrocampisti: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Budapest Honvéd), Filip Holender (Partizan), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), Loïc Négo (Fehérvár), Ándras Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros), Dominik Szoboszlai (Leipzig)

Attaccanti: János Hahn (Paks), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Roland Sallai (Freiburg), Szabolcs Schön (Dallas), Ádám Szalai (Mainz), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest)

L'ALLENATORE

Marco Rossi

Italiano, ex difensore di Sampdoria e Piacenza, si è fatto conoscere come allenatore proprio in Ungheria, dove nel 2018 è stato chiamato ad allenare la nazionale.

LA STELLA

Dominik Szoboszlai

Il fantasista del Salisburgo conferisce un tocco di imprevedibilità al gioco dei magiari. Si fa temere anche su punizione e nei tiri da lontano: si veda ad esempio quello che deciso lo spareggio contro l'Islanda.

COME SI E' QUALIFICATA

G8 V4 P0 S4 GF8 GS11

MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Terzo posto (1964)