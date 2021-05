Con Mbpappè e Griezmann, la Francia va a trazione anteriore

GRUPPO F

FRANCIA

LA SQUADRA

Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marsiglia), Mike Meignan (LOSC Lille)

Difensori: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lione), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Siviglia), Clément Lenglet (Barcellona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Centrocampisti: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcellona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (Paris SG), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

L'ALLENATORE

Didier Deschamps

Era il capitano dei “Bleus” che hanno vinto mondiale 1998 ed Europei 2000. Da c.t. ha fatto il bis conquistando il titolo iridato nel 2018 e ora ha l'occasione di fare la seconda doppietta della sua carriera, impresa che lo proietterebbe nella leggenda del calcio.

LA STELLA

Kylian Mbappé

In una squadra di enorme talento, il 22enne attaccante del Paris Saint Germain può fare in questo torneo il salto di qualità per diventare, come molti pronosticano, il numero uno al mondo.

COME SI E' QUALIFICATA

G10 V8 P1 S1 GF25 GS6



MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Campione d'Europa nel 1984 e nel 2000