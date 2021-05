La Germania di Löw alla caccia del quarto titolo europeo

EURO 2020

GRUPPO F

GERMANIA

LA SQUADRA

Portieri: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht F.)

Difensori: Matthias Ginter (B.Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Lipsia, Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Süle (Bayern)

Centrocampisti: İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Emre Can (Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern), Thomas Müller (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (B.Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern), Florian Neuhaus (B.Mönchengladbach)

Attaccanti: Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco)

L'ALLENATORE

Joachim Löw

Ex assistente di Jurgen Klinsmann, ne ha preso il posto dopo il mondiale del 2006, per portare la “Mannschaft” al trionfo iridato del 2014 in Brasile.

LA STELLA

Toni Kroos

Re del centrocampo, il giocatore del Real Madrid è anche uno dei pochi superstiti del mondiale 2014, in una squadra arricchita da molti giovani talenti.

COME SI E' QUALIFICATA

G8 V6 P0 S1 GF30 GS7



MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Campione d'Europa nel 1972, 1980 e 1996)