Calcio, Frosinone in Serie A: 3-1 alla Reggina e matematica promozione dalla B

Calcio, il Frosinone torna in Serie A. Esplode la festa dei ciociari

Il Frosinone ha conquistato la terza promozione in Serie A della sua storia con tre giornate di anticipo, battendo 3-1 una Reggina che ha provato a rendersi pericolosa sin dai primi minuti di gioco ma nulla ha potuto contro l'undici di Fabio Grosso, dominatore assoluto del torneo cadetto con il primo posto in classifica occupato dalla decima giornata di campionato e mantenuto fino alla fine. Al triplice fischio, è festa grande sugli spalti e sul campo (invaso pacificamente dai tifosi) in con i ciociari che tornano nella massima serie per la terza volta con la speranza di restarci un po'. Le prime due esperienze (stagioni 2015-16 e 2018-2019), infatti, si sono concluse negativamente, con un 19esimo posto in classifica e la conseguente retrocessione in B.

Il Frosinone di mister Fabio Grosso festeggia la terza promozione in serie A quattro anni dopo la retrocessione. Una vera impresa per il club laziale di una città di soli 44.000 abitanti ma con uno stadio gioiello come lo Stirpe. La società fu fondata nel 1906 anche se la registrazione arrivò solo 22 anni dopo con la seconda affiliazione alla Figc. In seguito alla radiazione il club fu rifondato nel 1945, nel 1959 e nel 1990. Dai primi colori sociali che riprendevano quelli cittadini, il rosso e il blu, si passò alle maglie gialle con bordi azzurri.