Calcio, il tacco di Tutino (Cosenza) che ricorda il goal d'autore di Mancini

Calcio, il tacco di Tutino che ricorda quello di Mancini in Parma-Lazio

Vorrei segnalare ai lettori di Affari una stupenda rete, in Cosenza-Spezia di serie B, finita 2-2. Il portiere dello Spezia è stato battuto con un tacco, pregiato, al volo, di Gennaro Tutino, “lupo” silano, nato a Napoli 27 anni fa. In totale, a una giornata dalla fine della B, Tutino ha segnato 19 gol, uguagliando il record di Marco Negri, nel 1994-‘95.

A molti, tra cui lo scrivente, il tacco di Tutino ha ricordato la prodezza, anche allora al volo, celebrata come una delle reti più belle in serie A. Fu realizzata, in Parma-Lazio, il 17 gennaio 1999: un gol d’autore, firmato da Robi Mancini, mio omonimo ma non parente, e incassato da un un giovane, e già molto forte, portiere: Gigi Buffon. Mancini segnò il secondo gol della Lazio di Eriksson e quella partita finì 3-1: il tris lo firmò Bobo Vieri, conclusione di collo pieno, potentissima, alle spalle di Buffon, nel finale di partita.

Dopo quella rete, Bobo prese il pallone e se lo portò via, come per dire: dopo quello che “Mancio” e io vi abbiamo fatto vedere, questo ce lo portiamo a casa noi. E se non fu il più bello della storia, poco ci mancò… In quella stagione, lo scudetto lo vinse il Milan di Zaccheroni. La Lazio si riprenderà dalla delusione l’anno successivo, quello della pioggia di Perugia. Ma, se parlate con la maggioranza dei tifosi biancazzurri, quasi tutti vi diranno che era quella squadra, quella che vinse a Parma con il colpo folle dell’ex gemello di Vialli, la più forte, in assoluto, della munifica gestione di Sergio Cragnotti….