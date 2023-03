Calcio, la Fifa estende le sanzioni della Figc: Paratici via dal Tottenham

Le sanzioni della Ficg a Paratici estese a livello internazionale dalla Fifa

Nuovi guai per Fabio Paratici. Il dirigente del Tottenham potrebbe dover lasciare il suo incarico alla luce della decisione della Fifa che ha esteso la validità delle sanzioni comminate dalla Figc a livello internazionale.

Come scrive il The Guardian, l'ex dirigente della Juventus è stato inibito per 30 mesi per il suo coinvolgimento nel caso plusvalenze, che è costato al club bianconero una penalizzazione di 15 punti in classifica.

"La Fifa può confermare che, in seguito a una richiesta della Figc, il presidente del comitato disciplinare ha deciso di estendere a livello mondiale le sanzioni inflitte dalla Figc ad alcuni dirigenti calcistici", ha fatto sapere l'organo di governo del calcio mondiale in una nota.

Paratici è arrivato al Tottenham nel 2021. L'ex dirigente bianconero è in attesa di conoscere il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni.