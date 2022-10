Calcio, è morto Ventrone il "marines". Preparatore atletico con Lippi e Conte

Morto Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus di Lippi. Attualmente al Tottenham di Conte

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 62 anni è morto Giampiero Ventrone a causa di una leucemia che non gli ha dato scampo. Era ricoverato da qualche giorno all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Napoletano doc ha fatto la storia nel campo della preparazione fisica delle squadre di calcio. Dal novembre del 2021 con l'arrivo di Conte si occupava della preparazione del Tottenham dopo aver passato una vita alla Juventus, proprio quando l'attuale allenatore degli Spurs giocava con i bianconeri.

A introdurlo nel mondo del calcio fu Marcello Lippi nel 1994. Metodi rivoluzionari dal punto di vista del fitness che portarono alla costruzione di una delle Juventus più forti di sempre. Dalla conquista della Champions League nel 1996 ai vari scudetti con Lippi alla guida. Era tornato nel mondo del calcio con l'Ajaccio quando in panchina c'era Fabrizio Ravanelli, un altro dei "suoi". Poi Catania e l'esperienza in Cina con Fabio Cannavaro al Guanzhou.

Morto Giampiero Ventrone, Tottenham: "Devastati dalla sua scomparsa"

"Siamo devastati nell'annunciare la scomparsa del preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Mancherà molto a tutti nel Club e i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste". È il tweet pubblicato dal Tottenham sul proprio account ufficiale.

Negli ultimi mesi hanno fatto il giro del mondo le immagini di Harry Kane e di Son, i due leader del Tottenham, stremati da sedute di allenamento massacranti. Metodi che avevano fatto accendere i riflettori attorno a lui anche in Inghilterra. Le sue sessioni erano conosciute fin dai tempi della Juve per il rito della campana 'della vergogna' (chi non riusciva a completare gli esercizi doveva alzarsi e farla suonare) e per la musica di sottofondo, dal rock a quella classica, a seconda delle occasioni.