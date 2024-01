Calciomercato, Bonucci torna in serie A: addio Roma, ecco la trattativa con...

Calciomercato, Bonucci-Genoa con Dragusin-Tottenham?

Leonardo Bonucci lascerà la Bundesliga per tornare in Italia? Nelle scorse settimane l'ex difensore della Juventus sembrava poter indossare la maglia giallorossa della Roma, ma alla fine la trattativa non è mai decollata. Ora si potrebbe aprire un altro fronte.

Dopo sei mesi all'Union Berlino Leo può essere di nuovo una stella della nostra serie A: ci sta pensando il Genoa (che osserva anche il classe 99 Marco Curto, titolare nel Como che lo riscatterà dal Südtirol). Il Grifone tratta la cessione di Radu Dragusin al Tottenham: affare da 25-30 milioni di euro per dare l'ok al 21enne romeno di passare agli Spurs. E la fumata bianca può portare a un'accelerazione per vestire Bonucci con la maglia rossoblu.

A Genova Leo troverebbe una maglia da titolare con vista su... Euro 2024. Lui che fu protagonista nella vittoria degli Europei in Inghilterra (con gol pesantissimo del pareggio nella finale di Wembley contro la nazionale dei 3 Leoni) punta a esser convocato da Luciano Spalletti per difendere il titolo in Germania a giugno-luglio. Al momento Bonucci al Genoa è un'idea, ma la cessione di Dragusin potrebbe renderla molto più concreta...