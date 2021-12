Calciomercato, l'idea di Ranieri: "Compriamo solo calciatori vaccinati"

Watford nei guai con giocatori infortunati o positivi

Faranno certamente discutere le dichiarazioni di Claudio Ranieri, tecnico italiano del Watford. In vista della sessione invernale del calciomercato, l’ex allenatore di Leicester, Sampdoria, Juve e Roma ha parlato dell’ipotesi di acquistare solamente calciatori vaccinati contro il Covid-19. Il Watford sta infatti attraversando una fase di difficoltà, per via sia dei tipici infortuni dei calciatori, sia di diverse positività al Covid-19. Il dilagare della variante Omicron sta inoltre ostacolando la regolarità della Premier League, con diverse partite annullate.

“Valutiamo di acquistare solo giocatori vaccinati”

"Ho fatto il primo allenamento con tutta la squadra ma è un brutto momento. Lo è perché i giocatori non possono allenarsi adeguatamente e spero che nessuno si faccia male perché quando non ci si allena, il rischio sono gli infortuni", ha detto in conferenza stampa. "Acquistare solo giocatori vaccinati? Penso che sia una cosa a cui pensare. Se sei vaccinato il Covid-19 comporta piccoli disagi, se non lo sei, devi stare a casa a lungo senza allenarti ed è importante capire chi si è vaccinato e chi no".

Leggi anche:

Antonio Conte eliminato... dal Covid-19! Il suo Tottenham perde a tavolino

Covid, la variante Omicron stoppa il calcio: rinviate due giornate di Serie B