Antonio Conte eliminato... dal Covid-19! Il suo Tottenham perde a tavolino

Il Tottenham di Antonio Conte è ufficialmente eliminato dalla Uefa Conference League

Brutte notizie per Antonio Conte, in questa stagione sulla panchina del Tottenham. La Uefa non ha avuto pietà della squadra londinese, che a causa di un focolaio di Covid non ha potuto disputare la partita casalinga contro i francesi del Rennes, non avendo abbastanza giocatori a disposizioni.

Nonostante le spiegazioni fornite dai dirigenti e dai sanitari degli “Spurs”, la Uefa ha confermato lo 0-3 a tavolino in favore del Rennes, risultato che colloca il Tottenham al terzo posto del Gruppo G e, quindi, lo elimina dalla competizione.

Il Rennes avrebbe comunque vinto il raggruppamento, ma la squadra di Conte, in caso di vittoria, avrebbe potuto qualificarsi come seconda.

A causa dell’elevato numero dei contagi nel suo spogliatoio, il Tottenham ha dovuto dare forfait anche nelle partite di Premier League contro Brighton e Leicester.

