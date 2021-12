Covid, Olanda in lockdown. Regno unito: “Forse è tardi per reagire a Omicron”

Covid, la situzione in Europa precipita. Nei Paesi Bassi lockdown fino al 14 gennaio

I Paesi Bassi saranno in lockdown durante il periodo delle festività natalizie. Lo ha annunciato il premier, Mark Rutte, in conferenza stampa definendo la misura "inevitabile" per frenare la diffusione della variante Omicron. Il lockdown nazionale entra in vigore oggi e durerà "almeno fino al 14 gennaio". Tutti i negozi, ristoranti, bar, cinema, musei e teatri non essenziali dovranno chiudere i battenti da oggi al 14 gennaio, mentre le scuole devono rimanere chiuse almeno fino al 9 gennaio. Sarà limitato anche il numero di ospiti che le persone potranno ricevere nelle loro case, ridotto da quattro a due, ad eccezione del giorno di Natale, il 25 dicembre. "E' inevitabile - ha aggiunto Rutte - considerata la quinta ondata e il fatto che Omicron si diffonde ancora più velocemente di quanto temevamo. Dobbiamo intervenire ora per precauzione".

Covid, il ministro della Salute britannico: "Forse è troppo tardi per reagire a Omicron"

"Potrebbe essere troppo tardi per rispondere a Omicron" poiche' i casi di questa variante del Covid nel Regno Unito sono gia' molto diffusi. Lo sostiene in un editoriale sul Sunday Telegraph, la versione domenicale del giornale conservatore, il ministro della Salute britannico Sajid Javid. "Ci sono ancora molte cose che non sappiamo della variante", scrive ancora sottolineando che "dobbiamo essere lucidi sulla sfida che Omicron presenta. La nostra strategia da quando e' emersa e' stata e rimane quella di guadagnare tempo affinche' i nostri scienziati possano valutare la minaccia e costruire le nostre difese".

Covid, iul governo inglese non esclude nuove restrizioni prima del Natale

Javid, non ha escluso la possibilita' che il governo imponga ulteriori restrizioni in Inghilterra prima di Natale, per fermare la diffusione della variante Omicron del Covid-19. "Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi", ha detto. "Stiamo valutando la situazione, che e' molto volatile. Abbiamo visto che c'e' molto che ancora non sappiamo su questa variante Omicron", ha spiegato in un'altra uscita con la stampa, stavolta alla Bbc. "La realta' e' che c'e' molta incertezza", quindi "e' ora di essere piu' cauti", ha esortato Javid, dopo che il Regno Unito ha registrato ieri 90.418 nuovi casi di Covid, quasi il doppio di una settimana fa.