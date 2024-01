Calciomercato Juventus, ecco Boteli, il nuovo Lukaku. Colpo Adzic

Calciomercato Juventus, Adzic e Boteli

La Juventus guarda al futuro. Intanto ha prenotato un talento su cui giurano in molti, il classe 2006 Vasilije Adzic (per giugno) centrocampista/trequartista titolare nel Buducnost Podgorica. "Adzo è la cosa più bella che abbiamo visto nel calcio montenegrino da quindici anni a questa parte. Più che forte: fortissimo. A cominciare dalla sua testa, dal suo cervello, dalla sua mentalità. Parli con lui e dopo due minuti al massimo ti accorgi di quanto sia maturo, di quanto sia diverso da tanti suoi coetanei che si sono auto-distrutti appena guadagnati i primi soldi importanti come calciatori... Vasilije ha solo 17 anni ma di testa ragiona come un ventottenne... ", ha detto di lui il suo allenatore Mladen Milinkovic. Ma il duo Giuntoli-Manna sta seguendo anche un giovane centravanti che ad alcuni osservatori ha ricordato il primo Lukaku. Vediamo di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, Winsley Boteli gol ai bianconeri: il nuovo Lukaku strega la Signora

Juventus su Winsley Boteli, attaccante classe 2006 come Adzic, di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Malgrado i 17 anni già gioca con la squadra Under 19 del club tedesco ed è capocannoniere di categoria con 17 reti segnate in 16 presenze - considerando tutte le competizioni in cui è sceso in campo. Come si diceva, Boteli è una prima punta di fisico, ricorda il primo Lukaku (ai tempi dell'Anderlecht prima del salto in Premier League quando tutti i top club europei lo osservavano). Di più: il ragazzo ha anche un buon dribbling nello stretto oltre a saper difendere la palla da centravanti boa.

Winsley Boteli e la Juventus hanno già incrociato le loro strade: la scorsa primavera, l'Ajax organizzò un torneo a cu vennero invitate proprio Juventuse Borussia Moenchengladbach, oltre al Psg. Finì con lui capocannoniere e lui a segno nel 4-2 ai bianconeri (oltre ad essersi procurato un rigore e propiziato un'altra rete). E quella maglia in futuro potrebbe diventare la sua. Giuntoli e il suo staff sono al lavoro...