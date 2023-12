Calciomercato Juventus, blitz per Adzic. Colpo Giuntoli. La verità su Hojbjerg

Juventus-Adzic, colpo bianconero nel calciomercato di gennaio

La Juventus - che nelle scorse ore ha blindato Bremer - si è assicurata Vasilije Adzic, centrocampista offensivo del Buducnost Podgorica Il club bianconero seguiva da diverso tempo il talentuoso centrocampista classe 2006 che piaceva a Giuntoli già da prima che arrivasse al clun bianconero. "Il montenegrino è stato a lungo anche nell'orbita del Bologna. Decisivo però un blitz della Juventus, che non ha mai mollato la presa e ora ha in pugno il calciatore. Il rilancio dei bianconeri ha toccato una cifra superiore ai cinque milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L'acccordo tra i due club è in dirittura e il talento montenegrino è atteso la settimana prossima a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto", fa sapere Gianluca Di Marzio. Battuto il Bologna, ma non solo: "Per lui abbiamo ricevuto offerte da Francia, Germania e Italia", ha spiegato il direttore sportivo del suo Buducnost, Andrija Delibasic.

Vasilije Adzic potrebbe aggregarsi alla Juve Next Gen serguendo un percorso simile a quello intrapreso da Kenan Yildiz prima di entrare nelle rotazioni di Max Allegri.

Chi è Adzic, nuovo talento montenegrino della Juventus

Vasilije Adzic è un titolare nel Buducnost Podgorica: centrocampista/trequartista alto 1.85m, ha doti fisiche e tecniche nel suo repertorio, oltre che un ottimo tiro. Montenegrino nato il 12 maggio 2006 è già nel giro della Nazionale Under 21 del suo Paese. Ad aprile 2022 ha fatto l'esordio in prima squadra segnando subito la prima rete tra i professionisti nel 4-0 all'Arsenal Tivat. Questo gol gli ha permesso di diventare ilcome secondo marcatore più giovane nella storia del campionato montenegrino. Nel suo palmares un campionato vinto da protagonista con 23 presenze e tre reti messe a segno ottenendo anche il premio MVP di stagione nonostante la sua giovane età. Quest'anno 6 gol e 2 assist stagionali (una rete un passaggio vincente in 2 match di Conference League)

Calciomercato Juventus: Phillips lontano. La verità su Hojbjerg

Il Newcastle è convinto di poter chiudere l'accordo per il prestito di Kalvin Phillips. Con le regole del Profit and Sustainability che limitano le opzioni di trasferimento, il club vuole aprire le trattative per il centrocampista il prima possibile. I Maggpies vogliono accelerare per Kalvin Phillips del Manchester City e sperano di poter trovare un accordo per il prestito una volta aperta la finestra di trasferimento di gennaio.

La Juventus sembra aver virato per Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham: il danese vuole lasciare gli Spurs per una squadra che gli dia una maglia da titolare e il progetto bianconero sembra averlo convinto (lo seguono anche Atletico Madrid e Napoli). Il club inglese però chiede 25 milioni per cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo condizionato facilmente raggiungibile.