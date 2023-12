Juventus, blindata stella bianconera. E lancia la sfida all'Inter

Juventus-Bremer, rinnovo ufficiale

Gleison Bremer ha rinnovato con la Juventus fino al 2028. Il difensore brasiliano ha firmato il contratto prolungando un ulteriore anno sulla precedente scadenza (30 giugno 2027). Prolungamento annuale per il centrale classe 1997 che la Juve prese nell'estate del 2022 dal Torino con un rilancio (grazie ai soldi della cessione di De Ligt al Bayern Monaco) che mise in fuorigioco l'Inter.

"Sono molto emozionato per il rinnovo fino al 2028, sono contento di proseguire con la Juventus, spero di fare molto bene e di continuare su questa strada - le parole di Gleison Bremer - Un anno e mezzo fa ho scelto la Juve perché è una squadra vincente, un gruppo capace di conquistare anche nove Scudetti di fila, però quello che ha fatto la differenza è stato che appena sono arrivato qui ho capito che la Juventus è una famiglia".

Bremer sulla stagione in corso. "Quest’anno le cose stanno andando decisamente meglio: la prima stagione qui alla Juve è stata di ambientamento per me, ho vissuto tante situazioni diverse. Negli ultimi mesi, anche con l’arrivo dei nuovi dirigenti, ho trovato maggiore serenità e ho imparato dagli errori commessi i primi tempi che è normale che ci fossero. Ora mi sento davvero a mio agio. Adesso ho molta più consapevolezza della mia forza e delle mie qualità: giocando una volta a settimana, c’è più tempo di allenarsi e prepararsi fisicamente".



Juventus-Bremer rinnova e pensa al campionato: 'Consapevoli della forza dell'Inter'

Il difensore della Juventus sul match contro la Roma e la sfida scudetto che la Juve lancia all'Inter. "Contro la Roma sarà una partita complicata e so bene che contro Lukaku non sarà semplice confrontarsi: sarà una sfida difficile e dovrò dimostrare di continuare nel mio percorso di crescita. Un attaccante del genere si affronta in vari modi, in base alla posizione in campo nel quale ti ritrovi a fronteggiarlo". Sugli obiettivi. "Quest’anno siamo un gruppo consapevole, sono arrivati nuovi ragazzi a darci una mano, ma sappiamo bene che non abbiamo vinto ancora nulla: siamo consapevoli della forza dell’Inter e il nostro compito è quello di restare lì".