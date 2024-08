Calciomercato Juventus, Chiesa a prezzo di saldo: le mosse di Inter e Milan. Retroscena

Calciomercato Juventus, Chiesa a prezzo di saldo. Inter e Milan in allerta

La situazione tra la Juventus e Federico Chiesa ha visto un altro momento chiave ieri, quando il club ha deciso di spostare Chiesa agli allenamenti con i giocatori in procinto di lasciare il club, anziché con la prima squadra.

Questa mossa rafforza la strategia di Giuntoli e Thiago Motta, sottolineando che Chiesa, il cui contratto scade nel 2025, non rientra nei loro piani futuri. È probabile che venga venduto entro la fine di agosto per evitare di perderlo a costo zero l'anno prossimo, con la Juventus che spera di recuperare circa 25 milioni di euro, equivalente al valore residuo del suo trasferimento e stipendio.

La Juventus teme che Chiesa possa avere già un accordo con un altro club per la stagione 2024/25, il che potrebbe significare una perdita di entrate significative per il bilancio di quest'anno. Questo nuovo scenario potrebbe anche spingere il giocatore a lasciare il club immediatamente, considerando la differenza tra allenarsi con la squadra principale e passare una stagione ai margini.

Le grandi squadre sono all'erta, consapevoli che Chiesa potrebbe essere acquistato a condizioni vantaggiose. L'Inter e il Milan sono particolarmente interessati; la settimana scorsa, l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, ha incontrato i dirigenti di entrambi i club.

Con il trasferimento di Gudmundsson non andato a buon fine, per Ausilio e Marotta potrebbe essere l'opportunità di assicurarsi un giocatore ben inserito nel contesto della Serie A, anche se potrebbe non adattarsi perfettamente al 3-5-2 di Inzaghi. Per il Milan, Chiesa rappresenterebbe un jolly di mercato, specialmente dopo le dichiarazioni recenti di Ibrahimovic sull'apertura del club a nuovi innesti.

Recentemente, Chiesa è stato anche collegato a Napoli e Roma, ma la Roma ha poi optato per Soulé. Gli interessamenti da parte di club esteri, come quelli della Premier League e del Bayern Monaco, sembrano meno intensi, avendo quest'ultimi richiesto informazioni a luglio. Con gli ultimi sviluppi e solo due settimane rimaste nella finestra di trasferimento, potrebbero verificarsi ulteriori colpi di scena attorno all'ex giocatore della Fiorentina.