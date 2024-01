Calciomercato Milan, ecco chi prende il posto di Krunic (Fenerbahce ufficiale)

Il Milan e Rade Krunic si sono salutati. Il 30enne centrocampista bosniaco è volato a Istanbul e dopo le visite mediche diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce (che lo corteggiava dalla scorsa estate) e troverà come nuovi compagni di squadra Edin Dzeko e Leonardo Bonucci. Il club rossonero incasserà 4,5 milioni di euro (più bonus, attenzione è però prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni). Chi al posto di Krunic nel centrocampo del Milan? Le ultime ore avevano visto crescere le quotazioni del 35enne ex Roma Nemanja Matić (attualmente al Rennes): un giocatore di esperienza per la seconda parte della stagione. Ma le indiscrezioni al momento non trovano conferme: l'arrivo di Filippo Terracciano dal Verona ha comunque colmato il vuoto dell'addio di Krunic: il classe 2003 infatti è un jolly in grado di giocare sia mezzala che esterno di fascia (dove Pioli lo sta provando nelle ultime ore anche complice l'assenza di Florenzi e Theo Hernandez centrale). Da verifica la pista che porta Davide Bartesaghi in prestito al Monza: per ora dal club guidato da Adriano Galliani un sondaggio per il terzino sinistro rossonero.

Calciomercato Milan, caccia al difensore: braccio di ferro col Brest per Brassier

Piuttosto il Milan continua la caccia al un difensore centrale di primo piano. Con la pista che porta a Buongiorno del Torino complicata (Urbano Cairo vorrebbe tenerlo sino al termine della stagione), il nome più gettonato resta quello di Lilian Brassier sui cui c'è stato un sondaggio anche del Napoli. Il giocatore ha dato il suo gradimento per la maglia rossonero, ma il Brest non fa sconti e chiede 12 milioni contro i 7-8 a cui arriva il Milan. Un'alternativa può essere rappresentata da Anguy Nianzou Kouassi, centrale del Siviglia con un passato al Bayern Monaco e Psg. Il francese non trova spazio nel club spagnolo, fattibile solo con apertura a un prestito diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, nessuna riapertura con Popovic

Non ci sono invece stati segnali di riapartura per il jolly d'attacco Matija Popovic. L'attaccante classe 2006, svincolato dal Partizan Belgrado è lontanissimo dai rossoneri e su di lui, oltre all'interesse del Manchester City, c'è stato nelle scorse ore un sondaggio della Juventus.