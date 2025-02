Calciomercato e recuperi Fiorentina-Inter e Bologna-Milan. Cosa dicono le norme

Il calciomercato appena concluso (qui il tabellone con acquisti e cessioni), ha cambiato il volto di numerose squadre che si ritrovano con delle rose differenti rispetto a poche settimane fa. Cambiamenti che influiranno anche sui due recuperi di Serie A previsti dal calendario, Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, in maniera però profondamente diversa.

Fiorentina-Inter

Il match tra viola e nerazzurri, in programma giovedì sera, è infatti il proseguio di una gara sospesa per il malore di Bove. Le norme prevedono in questo caso che: "Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione".

In sintesi: le due squadre non potranno schierare i neo acquisti ma invece potranno utilizzare chi allora era infortunato o squalificato. Un danno irrisorio per i nerazzurri che nella finestra di mercato appena chiusa hanno fatto un solo acquisto, Zalewski dalla Roma, invece un bel problema per Palladino che non potrà utilizzare Folorunsho, Pablo Marì, Ndour, Fagioli e Zaniolo, appena presi, ed inoltre dovrà fare a meno dei calciatori ceduti (Biraghi, Ikone, Kayode, Kouame, Martinez Quarta e Sottil). A questi oltre alla perdita nota di Bove sono a rischio anche due infortunati, Colpani e Cataldi. La Fiorentina quindi potrebbe avere a disposizione in tutto solo 15 giocatori.

per quanto riguarda squalifiche ed espulsioni la regola dice che non possono scendere in campo i giocatori espulsi o squalificati per la gara originaria mentre i diffidati che nell'ultima giornata sono stati ammoniti e quindi dovrebbero saltare un match possono essere utilizzati (nel caso in questione quindi via libera a Dumfries per l'Inter e Comuzzo per la Fiorentina) che dovranno quindi saltare la prossima partita di campionato, ironia della sorte proprio Inter-Fiorentina, lunedì prossimo a San Siro.

Bologna-Milan

Qui la norma da applicare è differente. Non si tratta quindi di un "proseguio" di una partita sospesa, ma di una gara cancellata (all'epoca per maltempo). Quindi, stando al comma 1 dell'articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A i neo acquisti di entrambe le squadre potranno scendere in campo senza alcuna limitazione. Mercoledì 26 febbraio, ore 18.30, ad esempio Davide Calabria, ex capitano del Milan e ceduto proprio al Bologna giocherà contro la squadra dove ha militato per 18 anni.