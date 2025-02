Calciomercato di Gennaio 2025: il tabellone di acquisti e cessioni

Il calciomercato di gennaio 2025 si chiude all'insegna dell'attivismo di numerose squadre che sono andate ben oltre l'idea di "riparazione". Ci sono stati infatti numerosi movimenti sia per alcune big che per le squadre nella parte bassa della classifica alla ricerca di novità per raggiungere la salvezza; movimenti che negli anni passati non eravamo abituati a vedere. Il MIlan ad esempio ha compiuto una mezza rivoluzione, come la Juventus brava nel portare a casa un talento come Kolo Muani che in due partite ha già lasciato il segno. Vitalità, soldi.

IL TABELLONE DEGLI AFFARI SQUADRA PER SQUADRA

ATALANTA

Acquisti: Maldini (a, Monza)

Cessioni: Godfrey (d, Ipswich), Soppy (d, Losanna)

BOLOGNA

Acquisti: Calabria (d, Milan)

Cessioni: J. Karlsson (a, Lecce), K. Karlsson (c, AIK Solna), Pyyhtia (c, Sudtirol), Raimondo (a, Salernitana), Corazza (d, Salernitana), Urbanski (c, Monza), Sosa (d, Reggiana)

CAGLIARI

Acquisti: Caprile (p, Napoli)

Cessioni: Scuffet (p, Napoli), Wieteska (d, PAOK Salonicco), Azzi (d, Cremonese)

COMO

Acquisti: Butez (p, Anversa), Diao (a, Betis), Caqueret (c, Lione), Dele Alli (c, svincolato), Ikone (a, Fiorentina)

Cessioni: Cerri (a, Salernitana), Barba (d, Sion), Curto (d, Sampdoria), Gioacchini (a, Asteras Tripolis)

EMPOLI

Acquisti: Silvestri (p, Sampdoria)

Cessioni: Belardinelli (c, Sudtirol), Ekong (a, Malmoe), Perisan (a, Sampdoria)

FIORENTINA

Acquisti: Valentini (d, Boca Juniors), Folorunsho (c, Napoli), Pablo Mari (d, Monza)

Cessioni: Martinez Quarta (d, River Plate), Christensen (p, Salernitana), Kayode (d, Brentford), Ikoné (a, Como)

GENOA

Acquisti: Cornet (a, West Ham), Otoa (d, Aalborg), Siegrist (p, Rapid Bucarest), Onana jr (c, Besiktas)

Cessioni: Vogliacco (d, Parma), Melegoni (c, Carrarese), Gollini (p, Roma), Marcandalli (d, Venezia)

INTER

Acquisti: Zalewski (d, Roma)

Cessioni: Palacios (d, Monza), Buchanan (c, Villarreal)

JUVENTUS

Acquisti: Alberto Costa (d, Vitoria Guimaraes), Kolo Muani (a, PSG), Veiga (d, Chelsea)

Cessioni: Danilo (d, Flamengo)

LAZIO

Acquisti: Ibrahimovic (c, Bayern Monaco)

Cessioni: Akpa Akpro (c, Monza), Castrovilli (c, Monza)

LECCE

Acquisti: J. Karlsson (a, Bologna), Tiago Gabriel (d, Estrela Amadora), Danilo Veiga (d, Estrela Amadora), N'Dri (c, OH Leuven)

Cessioni: Hasa (c, Napoli), Daka (a, Trapani), Pelmard (d, Las Palmas), Oudin (c, Sampdoria), Dorgu (c, Manchester United)

MILAN

Acquisti: Walker (d, Manchester City), Santiago Gimenez (a, Feyenoord)

Cessioni: Calabria (d, Bologna), Morata (a, Galatasaray)

MONZA

Acquisti: Akpa Akpro (c, Lazio), Lekovic (d, Stella Rossa), Urbanski (c, Bologna), Palacios (d, Inter), Brorsson (d, Mjällby), Castrovilli (c, Lazio, prestito)

Cessioni: Djuric (a, Parma), Pablo Mari (d, Fiorentina), Maldini (a, Atalanta), Machin (c, Cartagena)

NAPOLI

Acquisti: Scuffet (p, Cagliari), Hasa (c, Lecce), Billing (c, Bournemouth)

Cessioni: Caprile (p, Cagliari), Folorunsho (c, Fiorentina), Kvaratskhelia (a, PSG), Zerbin (c, Venezia)

PARMA

Acquisti: Lovik (d, Molde), Marcone (p, Turris), Vogliacco (d, Genoa), Djuric (a, Monza), Ondrejka (a, Anversa)

Cessioni: Chichizola (p, Spezia), Coulibaly (d, Leicester)

ROMA

Acquisti: Gollini (p, Genoa), Rensch (d, Ajax), Nelsson (d, Galatasaray)

Cessioni: Le Fée (c, Sunderland), Ryan (p, Lens), Zalewski (d, Inter), Hermoso (d, Bayer Leverkusen)

TORINO

Acquisti: Elmas (c, Lipsia), Casadei (c, Chelsea)

Cessioni: Bianay Balcot (d, Triestina)

UDINESE

Acquisti: Solet (d, Salisburgo), Selvik (p, Haugesund), Pafundi (c, Losanna)

Cessioni: Ebosse (d, Jagiellonia), Selvik (p, Watford)

VENEZIA

Acquisti: Condé (c, Zurigo), Cande (d, Metz), Zerbin (c, Napoli), Perez (c, Valladolid), Marcandalli (d, Genoa)

Cessioni: Raimondo (a, Bologna), Andersen (c, Sparta Praga), Altare (d, Sampdoria)

VERONA

Acquisti: Oyegoke (d, Heart of Midlothian), Niasse (c, Young Boys)

Cessioni: Alidou (a, Eintracht Francoforte)