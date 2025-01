Calcioscommesse Spagna: arrestato Kike Salas, obiettivo di mercato della Lazio

Torna l'ombra del calcioscommesse in Spagna. Secondo quanto riporta "El Confidencial'. Kike Salas sarebbe stato arrestato per esseri fatto ammonire più volte al fine di far vincere denaro a persone a lui vicine. Un'accusa pesante, quella rivolta al 22enne difensore spagnolo ex Tenerife, che i rumors di mercato davano vicino alla Lazio già da questa sessione invernale. Nella passata stagione, Salas, che rischia sino a tre anni di carcere in caso di condanna per frode, ha ricevuto sette cartellini gialli nelle ultime otto partite. Squalificato per un turno, il difensore ha ripreso la stagione da titolare e ha giocato 16 gare ricevendo tre ammonizioni. Un atteggiamento che ha insospettito e fatto aprire un'indagine che ha portato all'arresto del calciatore.