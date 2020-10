Calhanoglu-Milan addio a gennaio? Juventus su Hakan. E Donnarumma...

Calhanoglu e Donnaruma, Milan con priorità rinnovo

Donnarumma e Calhanoglu diventano le due priorità per il Milan ora che si è concluso il calciomercato. I rinnovi del portiere rossonero e del numero 10 turco sono situazioni spinose visto che sono in scadenza a giugno 2021 e teoricamente potrebbero andarsene a parametro zero a fine stagione, accordandosi già a partire dal primo febbraio. Un rischio che il Milan non vuole correre. Con Mino Raiola potrebbe esserci un incontro a breve, forse anche già prima del derby contro l'Inter in programma il sabato dopo la sosta delle nazionali.

Calhanoglu-Milan, Juventus e Atletico Madrid seguono Hakan

Ma la bomba di mercato la lancia Sky Sport secondo cui il vero problema è legato alla permanenza di Hakan Calhanoglu. I rumors delle scorse ore parlavano di rinnovo al 2024 a 3 milioni netti stagione, mentre secondo Manuele Baiocchini la situazione è clamorosamente più complessa: "Non è un giocatore più giovanissimo e ha magari determinate ambizioni per la carriera come giocare da protagonista la Champions League. Sappiamo che ci sono squadre interessate a prenderlo da svincolato come la Juventus e l'Atletico Madrid".

Calhanoglu-Milan, rischio addio a gennaio per Hakan?

Non solo: "La distanza tra quello che chiede Calhanoglu e quello che offre il Milan è molto ampia e al momento non ci sono grandi possibilità che Calhanoglu rinnovi il contratto con il Milan. E' chiaro che poi si rivedranno con l'agente del giocatore nelle prossime settimane ma non è escluso che se dovesse arrivare un'offerta a gennaio il giocatore potrebbe partire"