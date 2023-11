Camila Giorgi attenta! Martina Trevisan lancia la (sexy) sfida: reggiseno via

Martina Trevisan sexy senza reggiseno e perizoma: tennis, che sfida alla regina Camila Giorgi

Martina Trevisan fa sognare sui social. La tennista italiana si è concessa un meritatissimo riposo al termine di una stagione che l'ha vista chiudere tra le top 50 del mondo (al 42° posto del ranking Wta, lei che è stata top-20 al 18° posto per l'esattezza e semifinalista al Roland Garros un anno fa), ma soprattutto arrivare a un passo dal trionfo nella Billie Jean King Cup 2023.

La Trevisan e Jasmine Paolini hanno guidato le azzurre (con loro Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto) sino alla finale della Coppa Davis femminile (o ex FedCup) sconfiggendo Francia, Germania e Slovenia e arrendendosi solo al Canada. Un sogno svanito a un passo dal successo, ma resta la bellissima impresa sportiva.

Ma la 30enne tennista nata a Firenze in questi giorni ha stravinto fuori dal campo. Martina Trevisan è volata alle isole Maldive con il suo compagno per qualche giorno di relax prima di iniziare la preparazione fisica in vista della nuova stagione (a gennaio è già tempo di Australian Open). Qualche foto o storia su Instagram per la campionessa italiana che ha un profilo seguito da circa 75 mila follower.

E la Trevisan ha anche regalato uno scatto in versione Madre Natura: via il reggiseno per lei. Una foto da applausi (guarda la gallery qui sopra) degna di Camila Giorgi, la tennista azzurra - che chiude l'anno poco sotto la Trevisan al 54° posto (con la soddisfazione della vittoria nel torneo Wta 250 di Merida in Messico) - ma grande regina dei social, dove sfiora i 730 mila follower, che sa da sempre come far sognare i suoi tifosi con selfie e scatti spettacolari.

