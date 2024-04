Auricchio è Partner Ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2024

Tennis, Auricchio al fianco degli sportivi: è Partner Ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2024

Auricchio, da sempre icona di eccellenza nel panorama agroalimentare italiano, si prepara ad affrontare una nuova avventura, il mondo del tennis, in qualità di Partner Ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2024, uno degli eventi più prestigiosi nel calendario tennistico mondiale.

“La partecipazione di Auricchio agli Internazionali BNL d’Italia è un'opportunità straordinaria per celebrare l'incontro tra due mondi, dove l'arte del tennis acquisisce un sapore unico grazie alla raffinatezza e alla qualità del nostro marchio”, commenta Enza Bassini, CMO del brand Auricchio. “L'impegno, la precisione e l'eccellenza richiesti nel tennis si rispecchiano nei principi di qualità e tradizione che contraddistinguono da sempre Auricchio. Siamo entusiasti di poter condividere questa straordinaria esperienza con tutti gli amanti dello sport e del cibo sano e genuino”.

Auricchio è da sempre sinonimo di Provolone nel Mondo, un prodotto artigianale realizzato con cura dagli esperti caseari secondo l'antica ricetta segreta del fondatore, tramandata dal 1877. Oggi, Auricchio è un Gruppo leader nel settore lattiero-caseario, con un fatturato di circa 400 milioni di euro, 9 unità produttive in Italia e una vasta gamma di formaggi della tradizione italiana, dalla Mozzarella al Parmigiano Reggiano, dai pecorini ai caprini, freschi e stagionati, insieme ad altre rinomate DOP italiane come Gorgonzola, Pecorino Romano, Taleggio, Quartirolo e Salva Cremasco. Tutti accomunati dalla stessa ricetta: passione, qualità, ricerca, innovazione e artigianalità.

Con la sua presenza agli Internazionali BNL d’Italia 2024, il marchio riafferma il suo impegno nel supportare questi valori e continuare a promuovere l'unicità del Made in Italy in tutto il mondo. Ma non finisce qui: per celebrare la partnership con gli Internazionali BNL d’Italia 2024, Auricchio ha realizzato una special box esclusiva, che sarà omaggiata a tutti coloro che, dal 6 al 12 maggio acquisteranno i prodotti Auricchio sull’eshop. Un’ulteriore occasione di assaporare l'autentica eccellenza italiana insieme al tennis di livello mondiale.