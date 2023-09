Campioni conosciuti e sconosciuti

Marangon con il suo braccio destro dà lustro all'Italia

Si sente molto spesso parlare di “sport minori”, ma che a volte questi ultimi danno molto lustro all'Italia. Dal 24 agosto al 4 settembre 2023 si sono svolti ad Almaty, la città più popolosa del Kazakistan, i campionati mondiali di “Braccio di Ferro” con precise categorie.

Una delle più importanti è quella degli 80 kg. Senior Gran Master vinta dal pluridecorato Ermanno Marangon di Porto Viro (RO), già campione mondiale con il braccio sinistro nel 2018 ad Antalya in Turchia. Questa volta si è piazzato al 1° posto con il “braccio destro” (recuperato dopo un grave infortunio dal figlio fisioterapista Enrico) dando prova di grande carattere.

Sempre in questa edizione si è dovuto accontentare, si fa per dire, del 2° posto, sempre nella categoria degli 80 kg, con il braccio sinistro. Grande la soddisfazione della moglie Luana, degli operatori, dei frequentatori della palestra Eurobody e dell'Amministrazione Comunale, nonché dei numerosi concittadini che da sempre seguono le sue imprese per il mondo. Grazie per avere fatto issare la Bandiera Italiana sul pennone più alto.