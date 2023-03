Carlo Mazzone compie 86 anni, gli auguri speciali dal mondo del calcio

Il famoso allenatore di serie A Carlo Mazzone ha compiuto 86 anni e il mondo del calcio lo celebra con affetto

Carlo Mazzone è stato l'allenatore della Roma, dell'Ascoli e di tante squadre di serie A, per i suoi 86 anni il mondo del calcio gli ha fatto degli auguri speciali. Soprattutto, 'Sor Carletto' è stato ricordato con affetto da tutti i calciatori con cui ha lavorato da Roberto Baggio a Francesco Totti passando per Pep Guardiola. E per l'occasione l'Ascoli calcio ha regalato al grande allenatore una maglia celebrativa.

Carlo Mazzone, la città di Ascoli Piceno gli conferisce la cittadinanza onoraria

Qualche mese fa, il consiglio comunale di Ascoli Piceno ha conferito a Carlo Mazzone la cittadinanza onoraria. L'ex allenatore da anni residente nel capoluogo piceno con la sua famiglia. In realtà quella cittadinanza gliela conferì sul campo, con un intuito che solo i grandi hanno, il compianto presidentissimo Costantino Rozzi promuovendolo da giocatore ad allenatore della prima squadrea dell'Ascoli: fu il primo ad affidargli una panchina tra il 1968 e il 1969, dopo che un grave infortunio aveva interrotto la sua carriera di calciatore.