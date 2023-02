Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi? I fan insospettiti dagli indizi. L'ultimo gossip

Da vento di passione a quello di crisi: è già finita fra Francesco Totti e Noemi Bocchi? A lanciare per prima l'indiscrezione nel firmamento del gossip è stata 'Miss Pettegolezzo', alias Deianira Marzano, che ha fatto notare che il Pupone aveva partecipato a una serata di gala da solo. Poi, però, la Marzano ha fatto marcia indietro scivendo: "Fonti super certe, tra Totti e Noemi è tutto ok", ma il dubbio ormai girava via social, tanto che ci sono dei nuovi indizzi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi amore c'è aria di crisi? I fan mettono insieme tutti gli indizi e...

I ben informati e vicino alla coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno notato, che lei ha smesso di seguire l'ex capitano della Roma sui social. La Bocchi sul suo profilo Instagram non pubblica nulla da settimane: gli ultimi post risalgono alla vacanza da sogno che la coppia ha fatto a Capodanno tra Miami e le Bahamas insieme ai tre figli di lui e ai due di lei. Infine l'ex giallorosso non indossa più l'anello uguale a quello della compagna.

O meglio, come dicono fonti vicine a Totti, 'lo indossa solo in alcune occasioni'. Quelle in cui potrebbe essere visto e fotografato. Chi è vicino a Francesco e Noemi parla di bisticci, ma non spiega se la cosa sia risolvibile o meno: a chiarirlo, probabilmente, saranno i diretti interessati, che ricompariranno insieme o annunceranno la rottura.

Francesco Totti e Noemi Bocchi l'amore è al capolinea? Il 'Pupone' pensa ancora a Ilary Blasi

Insomma dopo quasi un anno di relazione e scoop la telenovela Francesco Totti e Noemi Bocchi è arrivata al capolinea? Qualcuno ipotizza che non solo sia finita, ma avanza l'ipotesi che il 'Pupone' sarebbe ancora innamorato dell'ex moglie Ilary Blasi. Che però, da parte sua, sembra ormai felice col nuovo compagno: il biondo e ricco imprenditore tedesco Bastian Muller.