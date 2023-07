Carlos Alcaraz, chi è il vincitore di Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz, tutto quello che c'è da sapere sul fresco vincitore di Wimbledon 2023 che ha detronizzato Djokovic

Carlos Alcaraz è salito sul trono del tennis con la vittoria di Wimbledon 2023 contro Novak Djokovic dopo quasi 5 ore di gioco (punteggio finale di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4). Per il 20enne spagnolo di Murcia si tratta del secondo Grande Slam in bacheca dopo gli US Open 2022. Carlos si ispira a Roger Federer ed è diventato il più giovane nella storia del tennis a salire al primo posto del ranking ATP. Complessivamente ha vinto 12 titoli nel circuito maggiore, tra cui anche quattro Masters 1000.

Alcaraz fidanzata, il flirt con Ana Mena

Carlos Alcaraz è ufficialmente single dal 2021 ma recentemente si è parlato di un suo possibile flirt con Ana Mena, cantante nota in Italia per alcuni tormentoni estivi e per aver partecipato al Festival di Sanremo 2022. I due si sarebbero conosciuti in primavera e Ana avrebbe assistito alla vittoria di Carlos all'Open di Madrid.

In passato il tennista ha avuto una relazione importante con Maria Gonzalez Gimenez, studentessa di giurisprudenza e sua compagna al Murcia Tennis Club, e Melodie Penalver, concorrente della versione spagnola di Temptation island.