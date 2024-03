Caso Acerbi, giudice sportivo chiede approfondimento a procura Figc

"Il Giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli". E' quanto si legge in una nota della giustizia sportiva.

Caso Acerbi-Juan Jesus, mercoledì le audizioni in Procura Figc

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il procuratore ha fissato per mercoledì 20 marzo, le audizioni di Acerbi e Juan Jesus, acquisirà tutte le immagini possibili e non è escluso che possa chiedere anche a qualcun altro di testimoniare.

Acerbi - Juan Jesus (foto Lapresse)



Confronto Inter-Acerbi

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in diretta a Sky Sport 24 dalla sede dell'Inter, potrebbe essere già andato in scena l'incontro fra Francesco Acerbi e la dirigenza del club, per chiarire quanto successo fra lui e Juan Jesus. Ieri la società nerazzurra in un comunicato aveva manifestato la volontà di "far luce quanto prima sulle esatte dinamiche di quanto accaduto"