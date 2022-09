Cesenatico, torna "matti per il calcio": torneo per centri di salute mentale

"Matti per il calcio" torna a Cesanatico dopo due anni di stop causa Covid

"Matti per il calcio" torna dopo due anni di stop dovuto al Covid. La nota rassegna nazionale di calcio per centri di salute mentale organizzata dall'Uisp si terrà a Cesenatico dal 22 al 24 settembre. Si svolgeranno complessivamente circa 25 partite di calcio non stop nell'arco di tre giorni.

E' prevista la partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali formata da persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa duecento persone attese. La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport #BeActive, promossa dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute spa.

Ecco l'elenco delle squadre iscritte a matti per il calcio 2022: Va' pensiero (Emilia-Romagna); Tempesta/Nizza Millevoci (Piemonte); Insieme per lo sport (Liguria); Club Integriamoci (Emilia-Romagna); Insuperabili/Terzo Tempo (Piemonte); Asd Global Sport Lario (Lombardia); Percorsi Odv (Abruzzo/Molise); Pionta Arezzo (Toscana); Asd Una ragione in più (Sardegna). Le squadre, suddivise in 3 gironi, si incontreranno in partite con due tempi di 20' ciascuno.