Malmoe-Juve, Dybala trascina i bianconeri: "Rinnovo? Spero in un bel finale"

Malmoe-Juve, Dybala è il faro dei bianconeri all'esordio in Champions League. L'argentino conferma l'incontro in settimana per il rinnovo

La Juventus ottiene i primi 3 punti della stagione vincendo 3-0 contro il Malmoe in Champions League. I bianconeri si sono risollevati dopo 2 sconfitte e un pareggio in campionato soprattutto grazie all'ottima prestazione di Paulo Dybala, che è arrivato a quota 102 reti con la maglia della Vecchia Signora (una in più di Cristiano Ronaldo). Al 23' Alex Sandro apre le danze con il gol dell'1-0 mentre alla fine del primo tempo è proprio l'argentino a mettere a segno il rigore che vale il raddoppio nonostante qualche difficoltà dovuta al campo scivoloso. Il tris porta la firma di Morata. L'ultima marcatura di Morata in Champions League risaliva a 10 mesi fa, ovvero il 4 novembre 2020 nella vittoria casalinga per 4-1 con il Ferencvaros.

Dybala rinnovo: "Spero si possa chiudere presto, ci incontreremo in settimana"

"Sono contento di aver segnato, mi aiuta tanto per la testa: per giocare tranquillo, con serenità, per aiutare la squadra. Abbiamo vinto e sono contento. - ha dichiarato Dybala ai microfoni di Mediaset nel post partita - Sicuramente, lo sapevamo. I risultati non ci accompagnavamo ma sapevamo che questa è un’altra competizione, sapevamo quello che dovevamo fare e l’abbiamo fatto. Abbiamo giocato con la serenità della grande squadra: ora continuiamo su questa strada".

Dopo una prestazione di così alto livello il tema del rinnovo diventa ancora più pressante per i bianconeri. “Speriamo si possa chiudere presto, c’è volontà da entrambe le parti e so che in questa settimana le parti dovranno incontrarsi. - ha detto l'attaccante a Sky Sport - In estate è cambiata la dirigenza, conoscono la mia volontà, abbiamo parlato di nuovo come non facevamo prima, speriamo che possa finire tutto presto".