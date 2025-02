Champions League, via ai Playoff con Milan, Juventus, Atalanta e non solo

Cominciano oggi gli attesi Playoff di Champions League che vedono impegnate anche tre squadre italiane: Milan, Juventus e Atalanta. Le gare si svilupperanno in due giorni; si comincia alle 18.45 con il derby francese Brest-Paris Saint Germain (ore 18.45) e si prosegue con tre partite serali compresa quella della Juventus

I bianconeri scendono in campo all'Allianz Stadium contro gli olandesi del Psv Eindhoven nel remake della sfida già giocata nella fase a gironi a settembre con la squadra di Motta capace di surclassare gli avversari per 3-1.

Altro match la sfida tra Sporting Lisbona e Borussia Dortmund ma soprattutto si attende spettacolo dalla sfida stellare tra Manchester City e Real Madrid, le due grandissime deluse della prima fase che giocano una sorta di finale ancor prima degli ottavi di finale.

Le altre italiane scenderanno in campo domani. Comincia alle 18.45 l'Atalanta in trasferta sul campo del Briges ed alle 21 il Milan, ospite del Feyenoord.

Le quote delle scommesse

La Juventus viene vista favorita a quota 1.92 con la sconfitta a 3.85. Anche il Milan viene dato in vantaggio a 2.10 contro il 3.50 con cui si paga il successo del Fayenoord. Stessa quota, 2.10, per l'Atalanta.

Da notare le quote per City-Real: 1.95 per la vittoria degli inglesi, 4.00 per il pareggio e 3.40 per il successo degli spagnoli.

Dove vederla

I match di Juventus ed Atalanta saranno visibili su Sky ed in streaming su Now. La trasferta del Milan ad Eindhoven sarà invece trasmessa in esclusiva su Amazon Prime