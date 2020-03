Champions League sospesa, Euro 2020 slitta: Uefa si arrende al coronavirus

Champions League stop, Euro 2020 slitta: Uefa si arrende al coronavirus

La Uefa ha deciso di fermare Champions League ed Europa League alla luce dell'emergenza coronavirus dopo i casi dei calciatori positivi in Italia e Inghilterra e con Juventus, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Inter in quarantena. Le competizioni saranno sospese e si cercherà di ideare un nuovo calendario. Slittamento possibile anche per Euro 2020, che si potrebbe giocare in autunno o, più verosimile, rimandare al 2021. "Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. Ciò include le rimanenti partite di UEFA Champions League, ottavi di ritorno, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, andata degli ottavi, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni su quando si svolgeranno queste partite saranno comunicate a tempo debito. A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati. La UEFA ha invitato ieri ai rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell'European Club Association e delle Leghe europee e un rappresentante della FIFPro, a una riunione di videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all'epidemia del coronavirus".

BASKET NBA: "STOP DI 30 GIORNI POI SI DECIDE"

Il basket americano si ferma per il coronavirus, lo stop e' di 30 giorni. Poi si valutera' la situazione e si prenderanno le decisioni conseguenti. E' il messaggio ai club e ai tifosi da parte del Commissioner della Nba, dopo che il campionato era stato fermato in seguito al contagio di un giocatore di Utah jazz. Dopo aver consultato i proprietari delle 30 franchigie, Silver ha fatto sapere che la sospensione durera' almeno 30 giorni, al termine dei quali la situazione verra' rivalutata per capire se e come ripartire. "Abbiamo deciso che questa interruzione durera' almeno un mese, e non ne sappiamo ancora abbastanza per essere piu' precisi di cosi'. Volevamo pero' dare una indicazione ai nostri giocatori, alle nostre squadre e ai nostri tifosi su quanto potesse durare questa situazione. La questione ora e' creare un protocollo per poter tornare a giocare, ma con l'obiettivo di non compromettere la salute di nessuno".

GOLF FERMA IL PGA TOUR

Il golf si ferma per il coronavirus. Il PGA Tour ha deciso di cancellare il "The Players Championship" e i prossimi tre tornei: il Valspar Championship, il WGC-Dell Technologies Match Play e il Valero Texas Open (2-5 aprile). "Abbiamo fatto tutto il possibile - si legge in una nota del PGA Tour - ma non avevamo altra scelta. Crediamo questa sia la scelta piu' giusta per mettere tutti, giocatori, staff, organizzatori e pubblico, in sicurezza". Giovedì il commissario Jay Monahan aveva prima dichiarato che lo show non si sarebbe fermato poi, aveva scelto le porte chiuse al pubblico.