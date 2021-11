Champions, Messias salvatore del Milan: le italiane si qualificano se...

Champions League, Milan e Atalanta per qualificarsi devono battere rispettivamente Liverpool e Villareal. Inter prima se vince con il Real, la Juve deve fare meglio del Chelsea

Il Milan ha ancora la possibilità di battere qualificarsi agli ottavi di Champions League grazie a Junior Messias. E' lui l'autore del gol dell'1-0 che permette ai rossoneri di battere in trasferta l'Atletico Madrid, che all'andata aveva ottenuto i 3 punti con un rigore molto dubbio allo scadere. All'87esimo Kessié mette in mezzo un pallone delizioso che il brasiliano, all'esordio nelle competizioni europee a 30 anni, devia in rete con un colpo di testa.

"Sono felicissimo soprattutto per la vittoria. - ha dichiarato Messias a Milan TV - Oltre al gol e all’esordio, è arrivato nel momento del bisogno. Arrivavo da un momento difficile, ho avuto due lesioni di fila. Oggi era importante vincere, siamo ancora vivi e dobbiamo lottare fino alla fine. Le emozioni dopo il gol? Mi è venuto da piangere, mi è passato nella testa quello che ho vissuto. Pura emozione. Ho pensato a Dio, tutta la mia storia è scritta da lui".

Il Milan si qualifica se...le combinazioni

Messias lascia una speranza di qualificazione per il Milan che martedì 7 dicembre affronterà il Liverpool, già sicuro del primo posto nel girone, a San Siro. I rossoneri passeranno agli ottavi se:

Vince con il Liverpool e Porto-Atletico Madrid finisce in pareggio

Vince con il Liverpool e il Porto perde con l'Atletico ma dipenderà dalla differenza reti con gli spagnoli (attualmente sono pari negli scontri diretti)

L'Atalanta si qualifica se...le combinazioni

La sfida tra Atalanta e Villareal sarà un vero e proprio spareggio. I bergamaschi si qualificheranno agli ottavi solo battendo gli spagnoli, che affronteranno in casa mercoledì 8 dicembre. In caso di pareggio o vittoria dello Young Boys con il Manchester United, l'Atalanta si ritroverà in Europa League perché avanti negli scontri diretti nei confronti degli svizzeri.

Inter primo se...le combinazioni

L'Inter con la vittoria sullo Shakhtar di ieri sera (doppietta di Dzeko) è già qualificata agli ottavi ma ha ancora la possibilità di passare come prima nel girone. Per farlo i nerazzurri dovranno necessariamente battere il Real Madrid in trasferta il 7 dicembre.

Juve prima nel girone se...le combinazioni

La sconfitta della Juventus con il Chelsea per 4 a 0 brucia ma non ha impedito ai bianconeri di qualificarsi agli ottavi. La squadra di Allegri può ancora sperare di passare come prima se farà un risultato migliore del club inglese, che affronterà lo Zenit in trasferta. La Juventus invece mercoledì 8 dicembre ospiterà il Malmoe all'Allianz Stadium. Nel caso in cui le due squadre chiuderanno il girone a pari punti sarà però il Chelsea a passare come prima.