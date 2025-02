Champions, Italia a pezzi. Juventus, Milan, Atalanta: tutte fuori. Solo l'Inter ci salva. Ranking Uefa disastro

Champions, Italia a pezzi. Juventus, Milan, Atalanta: tutte fuori. Solo l'Inter agli ottavi. Disastro ranking Uefa, Spagna avanti

Milan eliminato dal Feyenoord, Atalanta fuori per mano del Bruges e ora Juventus messa alla porta dal Psv: l'Italia esce con le ossa rotte dai playoff di Champions League. E dire che al momento dei sorteggi, l'ambizione e la concreta speranza era di portare tutte e tre le squadre agli ottavi, raggiungendo così l'Inter che il suo dovere lo aveva già brillantemente compiuto entrando nelle top-8 dalla porta principale. Un disastro che costerà caro alla serie A anche sul fronte del ranking Uefa, visto che sarà molto complicato a questo punto raggiungere il secondo posto che permette di schierare 5 squadre nella prossima Champions League: l'Inghilterra è fuori portata da tempo, mentre la Spagna ha operato il sorpasso dopo il turno di andata dei playoff e adesso sarà difficile superarla.

Salvo miracoli di Inter, Lazio (già agli ottavi di Europa League), Roma (si giocherà la qualificazione all'Olimpico contro il Porto dopo il pari nel match d'andata) e Fiorentina (tra le top-16 della Conference League). Ma per le 4 superstiti è vietato, sbagliare. Il tutto mentre la Liga schiera 3 top club in Champions: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid (che ha fatto fuori il Manchester City con doppia vittoria: 3-2 in rimonta fuori casa e 3-1 al Santiago Bernabeu). Senza dimenticare l'Athletic Bilbao agli ottavi di Europa League (e verrà affiancato salvo colpi di scena dalla Real Sociedad) e il Real Betis in Conference League.

RANKING UEFA, LA CLASSIFICA

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

SPAGNA 18.535 (6/7)

ITALIA 17.812 (4/8)

PORTOGALLO 16.050 (3/5)

GERMANIA 16.046 (5/8)

FRANCIA 14.857(3/7)

OLANDA 14.366 (5/6)

BELGIO 14.250 (5/5)

Juventus, Locatelli: "Qualificazione buttata, hanno voluto la vittoria più di noi"

"Abbiamo buttato via una qualificazione, non ho una spiegazione, siamo tutti responsabili. Un ko che fa male, loro hanno voluto e meritato la vittoria più di noi. Dobbiamo guardarci in faccia, prenderci le nostre responsabilità, andare avanti e fare meglio" le parole di Manuel Locatelli, capitano della Juventus a Prime Video dopo l'eliminazione subita dai bianconeri contro il Psv nei playoff di Champions League.

Juventus, Thiago Motta: "Non farei nulla di diverso, sono convinto di tutto"

"Il PSV non voleva la qualificazione più di noi. Dopo il nostro pareggio eravamo nel match, loro poi hanno spinto di più, hanno creato e sono stati superiori in certe situazioni - le parole dell'allenatore della Juventus Thiago Motta a Prime Video dopo l'eliminazione dalla Champions League -. Anche noi siamo stati pericolosi sul palo di Vlahovic nei supplementari. E' stata una gara molto aperta".

"Non abbiamo buttato via la qualificazione - ha aggiunto il mister bianconero -. Abbiamo provato fino all'ultimo a superare l'avversario. Non siamo stati più bravi di loro durante tutta la partita e il PSV ha meritato il passaggio agli ottavi".

"Non farei nulla di diverso, sono convinto di tutto, anche dei cambi - ha proseguito il tecnico bianconero -. Abbiamo fatto tre cambi forzati. Veiga si è fatto male, Koop aveva la febbre e anche oggi non si sentiva bene. Anche Cambiaso era stanco e mi ha chiesto il cambio", l'analisi di Thiago Motta.

"Ripartiremo dal lavoro a dagli allenamenti - sottolinea -. Già domenica abbiamo una partita importantissima di campionato col Cagliari. Conosciamo le difficoltà. In Champions il livello è alto e abbiamo fatto fatica. Dobbiamo pensare alla prossima gara. Ora dobbiamo digerire la sconfitta - ha concluso -. Fa molto male essere eliminati, ma fa parte del nostro lavoro rialzarci subito".

Champions, Psv elimina la Juventus ai playoff, decide Flamingo ai supplementari

Juventus fuori dalla Champions, così come Milan e Atalanta. I bianconeri eliminati dal Psv Eindhoven nella partita di ritorno dei playoff validi per il passaggio agli ottavi di finale, 3-1 il risultato finale e un complessivo di 4-3 per gli olandesi, che avevano perso 2-1 all'andata nel match dell'Allianz Stadium di Torino. A decidere il match il gol di Flamingo nel primo dei due tempi supplementari.

Psv-Juventus 3-1, Champions League addio per i bianconeri. La cronaca del match

Già dal decimo minuto problema per la Juventus, che deve far uscire Vega per infortunio, al suo posto Cambiaso. Il Psv ha l'iniziativa dal primo minuto e i bianconeri sono in difesa, ma un lampo di Kolo Muani al 33', su assist di Koopmeiners, mette in difficoltà il portiere olandese Benitez, palla di poco fuori sulla destra.

All'avvio della ripresa occasioni Psv con Perisic, parato da Di Gregorio, e Lang con un tiro rasoterra che esce di poco a sinistra. Al 50' Kolo Muani tira in porta con poca energia, Benitez non ha problemi a dire no con il ginocchio sinistro. La partita la sblocca Perisic al 53' con un gran destro al volo dopo aver controllato in corsa il passaggio di Lang, olandesi in vantaggio, 1-0 e 2-2 tra andata e ritorno. Pareggia Weah al 63' con un gran tiro centrale dalla distanza, dopo un controllo al Var per sospetto fuorigioco l'arbitro convalida e la Juventus torna in vantaggio complessivo. Dura poco più di 10 minuti perché il Psv torna a rete con Saibari. Il Psv insiste e trova il tiro con Lang all'87', Di Gregorio respinge col piede destro. Sette i minuti di recupero prima che si passi ai tempi supplementari.

Il vantaggio Psv arriva all'ottavo minuto del primo supplementare con Flamingo dopo una mischia in area bianconera. Riecco la Juventus al 104', Savona tira angolato e Benitez para. Subito dopo Vlahovic prende il palo dopo aver agganciato il passaggio di Mbangula. Due minuti di recupero nel primo tempo supplementare, si passa al secondo con i padroni di casa virtualmente agli ottavi di Champions League. La Juventus combatte e sfiora il gol con Thuram che di sinistro tira in porta ma troppo alto. Ultima occasione per il Psv con Til, salva Di Gregorio. Tre minuti di recupero ma la Juventus è fuori dalla Champions.