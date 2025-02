Champions League, niente rimonta per l'Atalanta: la squadra di Gasperini sconfitta in casa dal Bruges

Niente rimonta: Atalanta sconfitta in casa dal Bruges esce dalla Champions League

Finisce male la stagione europea dell'Atalanta sconfitta per 3-1, malamente in casa dal Bruges ed eliminata dalla Champions League. Ci si aspettava la rimonta dopo il clamoroso rigore regalato con cui i belgi vinsero la gara d'andata ed invece alla seconda azione del primo tempo sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio.

Lo schema di gara alla fine è semplice: Gasperini (che lascia fuori Lookman) manda tutti avanti; nei primi 5 minuti gli orobici collezionano 4 calci d'angolo e sembra che ad ogni azione si possa segnare. Ed invece ad ogni ripartenza è il Bruges ad andare a segno per ben tre volte nei primi 45 minuti (con soli 4 tiri tentati).

Ad inizio ripresa entra Lookman e subito accorcia le distanze. Si sogna il miracolo della rimonta da favola ma il sogno si infrange sul rigore parato da Mignolete e tirato (non benissimo) proprio dal Pallone d'Oro africano. L'Atalanta ci prova fino alla fine in quello che è un vero assedio con oltre 20 tiri tentati, due pali presi, due salvataggi sulla linea, una serie di miracoli del portiere belga in serata di grazia e 15 calci d'angolo.

I nerazzurri escono con il rammarico di avere affrontato una squadra battibile e soprattutto con davanti nel tabellone tennistico della nuova Champions League un'occasione d'oro per andare molto avanti nel torneo. Una sconfitta che porta anche un danno notevole per il punteggio dell'Italia che con la contemporanea uscita del Milan, vede allontanarsi la Spagna nella classifica per nazioni che dà diritto ad avere una quinta squadra nel prossimo anno in Champions.