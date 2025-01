Chi è Nico Paz, obiettivo nel calciomercato estivo dell'Inter

Quattro gol e quattro assist sin qui in serie A, sono solo la punta dell'iceberg di un talento che scalda il cuore dei tifosi del Como: Nico Paz sta impressionando un po' tutti gli addetti ai lavori. Centrocampista mancino con tecnica sopraffine a fisico, il classe 2004 nato in Argentina (figlio d'arte, papà Pablo giocò i Mondiali di Francia '98) viene considerato da tutti un protagonista certo nel calcio che conta degli anni futuri. Mezzala e trequartista (ruolo che preferisce), è finito nel mirino dell'Inter in vista della prossima stagione (a dirla tutta anche il Milan tiene il talento sudamericano sotto osservazione).

Ma chiunque sogna Nico Paz dovrà passare non solo per Como, ma pure per la Spagna. Andiamo con ordine Il 21enne è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid (che lo prese dal Tenerife nel 2016 quando aveva 12 anni), con Carlo Ancelotti che l'8 novembre 2023 lo aveva fatto esordire in prima squadra, nell'incontro della fase a gironi di Champions League vinto 3-0 contro il Braga. Poche settimane (29 novembre) arriva il suo primo gol con i Blancos, proprio in Champions League, nel successo per 4-2 contro il Napoli diventando il terzo marcatore più giovane della storia del Madrid - all’età di 19 anni e 82 giorni - in Champions, dopo Rodrygo (18 anni e 301 giorni) e Raul (18 anni e 113 giorni). Non solo. E' anche il secondo più giovane marcatore argentino dietro un certo Lionel Messi.

Si diceva dei blancos. Il Como ha acquistato il cartellino di Nico Paz per la cifra di 6 milioni di euro più una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita. Ma, il Real Madrid (come fece a sua volta con Brahim Diaz ai tempi del Milan e sempre con i rossoneri attualmente con il classe 2005 Alex Jimenez) ha una clausola che prevede la 'recompra' dell'argentino per una cifra di 12 milioni di euro. Dunque, chi sogna il colpo di mercato è conscio che l'occhio vigile dei merengues è pronto a spegnere ogni sogno di gloria.

"Seguiamo Nico con grande attenzione. Credo che quest’anno di formazione fuori dal Real Madrid gli sarà molto utile. - ha dichiarato recentemente Carlo Ancelotti a 'Radio Anch'io Sport' - "È un giocatore che consideriamo parte del futuro del club".

Possibile però che il Real Madrid possa decidere di riprendere il controllo del giocatore e poi negoziare una sua nuova cessione con recompra...