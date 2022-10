Chi è Lara Colturi, baby fenomeno dello sci italiano che corre per l'Albania

Chi è Lara Colturi, fenomeno dello sci alpino mondiale: esordio a Soelden in gigante

Lara Colturi nella storia: nello slalom gigante di Soelden (Austria) che apre la stagione dello sci alpino è la più giovane di sempre al via in una prova di Coppa del Mondo: a 15 anni 11 mesi e 9 giorni (la più giovane debuttante degli ultimi 47 anni). Lara è considerata una potenziale fuoriclasse, talento da predestinata che punta a diventare una campionessa sulle orme delle grandi d'oggi: Shiffrin, Vlhová, Brignone e Goggia... sciatrici capaci di vincere gare, Coppe del Mondo di disciplina o generali, medaglie mondiali e olimpiche (e non dimentichiamo l'appuntamento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026...). Vediamo chi è Lara Colturi, futura campionessa dello sci mondiale.

Chi è Lara Colturi, sciatrice italiana figlia d'arte (mamma Daniela Ceccarelli) che corre per l'Albania

Lara Colturi è figlia d’arte: la mamma è Daniela Ceccarelli (che vinse la medaglia d'oro in superG ai Giochi olimpici di Salt Lake City 2002 e commentatrice Rai (non commenterà le gare della figlia). Il papà Alessandro Colturi che fa l'istruttore di sci. Lara Colturi è nata in Italia (a Fenils, frazione di Cesana Torinese), ma per lavorare nel team di famiglia ha rinunciato alla nazionalità sportiva italiana e corre per l'Albania. Non è il primo caso nella storia: visto il lussemburghese Marc Girardelli nato in Austria ha corso per tutta la sua carriera in Lussemburgo. Lara Colturi con i suoi 15 anni, 11 mesi e 7 giorni è pronta a battere il record di due miti dello sci mondiale: la croata Janica Kostelić e la statunitense Mikaela Shiffrin che hanno esordito in Coppa del mondo non ancora sedicenni: il 23 gennaio del ’98, la prima, a Cortina, e l’11 marzo 2011, a Špindlerův Mlýn (finì dodicesima), la seconda ((non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche). Il record appartiene alla tedesca Regine Mösenlechner, che aveva 14 anni, 9 mesi e 3 giorni per la sua prima gara, il 4 gennaio 1975, si classificò settima nello slalom di casa, a Garmisch-Partenkirchen. Gli idoli di Lara Colturi: "Da quando ero bambina ho sempre ammirato Mikaela Shiffrin. Penso sia arrivata alla quasi perfezione, e dico quasi solo perché penso la perfezione sia irraggiungibile. Posso dire che lei è sempre stata il mio idolo. Ho molto ammirato anche Lindsey Vonn, e tra i maschi, Marcel Hirscher", ha raccontato recentemente a Olympics.com.