Chiesa-Real Madrid e Vlahovic-Barcellona: calciomercato, ora la Juventus è sotto 'attacco'

Chiesa-Real Madrid e Vlahovic-Barcellona: le big di Spagna sui gioielli della Juventus. Calciomercato news e rumors

Le big di Spagna guardano ai pezzi pregiati della Juventus in vista della prossima estate. I bianconeri che vedono la partecipazione alla Champions League (con i relativi 50-60 milioni di introiti che la massima competizione calcistica può garantire già solo grazie ai gironi) lontanissima dopo i 15 punti di penalizzazione e il duo Real Madrid-Barcellona stando ad alcuni rumors sembra voler preparare offerte indecenti pur di indurre in tentazione il club bianconero (che a fine stagione potrebbe perdere Rabiot-Di Maria: in scadenza di contratto).

Chiesa-Real Madrid, assalto al gioiello della Juventus (alternativa a Mbappè). Calciomercato news e rumors

Partiamo da Federico Chiesa e la tentazione del Real Madrid: tra Jude Bellingham (il Manchester City pare pronto a mettere 150 milioni per la 19enne stella del Borussia Dortmund che piace anche al Liverpool) e Kylian Mbappe, secondo fichajes.net Florentino Perez pensa all'attaccante esterno della Juventus che piace anche a Carlo Ancelotti che potrebbe avere costi più 'accessibili' per i blancos: in Spagna si parla di un'offerta attorno ai 60 milioni (difficilmente in grado di indurre in tentazione la Juve). Mbappè comunque resta il primo sogno del Real Madrid, gli ultimi rumors di mercato raccontano l'intenzione del club spagnolo di mettere sul tavolo delle trattative anche il brasilino Vinicius Junior pur di convincere il Psg a cedere (cosa tutt'altro che semplice).

Vlahovic-Juventus, tentazione Barcellona. Calciomercato news e rumors

Fronte Dusan Vlahovic: secondo i media serbi, l'attaccante della Juventus è finito nel mirino del Barcellona. I blaugrana sarebbero disposti a investire circa 80 milioni di euro. I catalani, comunque, non solo i soli a seguire l'ex stella della Fiorentina: diversi club della Premier League, con il Chelsea in prima fila, sono pronti a rilanciare. La Juve pagò il 22enne attaccante della Serbia circa 70 milioni un anno fa: servirebbe una proposta 'indecente' attorno ai 100 milioni per indurre in tentazione i bianconeri.

McKennie-Juventus, addio per la Premier League. Idea Maehle. Calciomercato news e rumors

L'addio di Weston McKennie alla Juventus potrebbe arriverare nelle ultime ore del calciomercato di gennaio. Il suo agente è a Londra per trattare la cessione. Secondo Repubblica ci sono Arsenal e soprattutto Leeds, con l'ok del giocatore per il trasferimento. I bianconeri incasseranno eventualmente 30 milioni di euro. Se McKennie partisse la Juve farà un tentativo per Joakim Maehle dell'Atalanta, ma solo nel caso il club di Percassi accettasse il prestito senza obbligo di riscatto.