Chukwueze manda il Milan in Europa League: il Diavolo ribalta il Newcastle. Psg avanti in Champions

Clamoroso Milan che vince in rimonta sul campo del Newcastle: 1-2 il risultato finale al St. James' Park, con gol della vittoria firmato da Samuel Chukwueze. In Germania il Borussia Dortmund pareggia 1-1 con il Psg (che si qualifica agli ottavi come seconda del girone) e il Milan deve accontentarsi dell'Europa League, uscendo a testa alta dalla Champions.

Newcastle-Milan 1-2, Pulisic e Chukwueze tengono il Diavolo in Europa

Vantaggio dei padroni di casa già con Joelinton al 33' con un gran diagonale che entra nell'angolino destro della porta di Maignan, tiro imprendibile su assist di Miley. Nel frattempo il Dortmund riesce a sbloccare la partita contro il Paris Saint Germain, con Adeyemi al 50'. Il Psg pareggia subito dopo con Zaire-Emery.

Riscossa Milan con Pulisic al 59', assistito da Giroud: il possibile fuorigioco di Leao che gira a Tomori viene controllato al Var ma il gol è valido e ora i rossoneri sperano. Al 62' tiro in porta di Almiron ma Maignan sventa con i pugni.

Cristian Pulisic (foto Lapresse)



Sempre Maignan con un miracolo sventa al 69' il vantaggio inglese respingendo un gran tiro di Guimaraes che grazie al francese finisce sulla traversa e si allontana dalla rete. Dal lato tedesco non arrivano buone nuove per il Milan, visto che al 76' Mbappé porta in vantaggio il Psg, ma il Var gli annulla il gol per fuorigioco. Il Milan sfiora il vantaggio al 79' Jovic per Leao, palla contro il palo. Il Milan ribalta la partita con Chukwueze all'84'. Quattro i minuti di recupero.