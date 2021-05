Conte, addio Inter: sempre più ampia la distanza tra tecnico e proprietà

Calciomercato Inter: se Conte decidesse di partire, i nerarruzzi potrebbero puntare su Allegri o nei peggiori dei casa su un tecnico di seconda fascia

Antonio Conte, fresco vincitore dello Scudetto, vorrebbe continuare il suo percorso all'Inter ma le prospettive future della società sembrano in realtà all'allontanarlo dal cub nerazzurro. Nonostante il finanziamento da oltre 275 milioni di euro ricevuto recentemente da Oaktree, Suning ha intenzione di contenere i costi, in contraddizione rispetto alle promesse fatte all'allenatore al momento dela firma del contratto di una crescita costante della squadra sotto il profilo tecnico.

Conte, addio Inter: il tecnico non è disposto ad accettare il ridimensionamento deciso dalla società, che potrebbe cedere due giocatori di alto profilo

Antonio Conte nella prossima stagione percepirà uno stipendio di 13 milioni di euro netti. Suning vorrebbe proporgli di ridurlo a 6 milioni. Non solo, per poter chiudere il mercato in attivo l'Inter potrebbe cedere tra uno e due big della rosa. I papabili sono Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Per il difensore classe '99, valutato tra 40 e 50 milioni, ci sarebbe l'interesse del Liverpool. L'argentino invece potrebbe volare in Spagna. Su di lui ci sarebbero Real e Atletico Madrid.

La dirigenza nerazzurra, compreso ovviamente l'ad Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang, stanno lavorando da due giorni in sede insieme all'avvocato Angelo Cappellini per raggiungere un accordo con Conte. Dal canto suo il tecnico continuerebbe la sua esperienza all'Inter ma le condizioni al momento non sono favorevoli alla sua permanenza.

In caso di addio di Conte, l'Inter potrebbe puntare su Massimiliano Allegri ma il problema è capire se l'ex tecnico della Juventus sarà disposto ad accettare il ridimensionamento. In caso contrario, sempre nell'ottica del contenimento dei costi, i nerazzurri potrebbero scegliere un allenatore di seconda fascia o comunque più abbordabile a livello economico. Dove finirà Conte in caso di addio all'Inter? Su di lui ci sarebbe un forte interesse del Tottenham.