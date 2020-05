Coronavirus, Giochi Militari a Wuhan a ottobre: strani sintomi degli atleti...

Coronavirus, Giochi Militari a Wuhan lo scorso ottobre: dubbi sulla salute degli atleti

Dal 18 al 27 ottobre 2019 a Wuhan si sono tenuti i Giochi Mondiali Militari, istituiti nel 1995. Già proprio nella città cinese dove è partito il contagio da coronavirus. La settima edizione, che ha visto la presenza di 10mila atleti di 110 Nazioni che si sono misurati in 28 discipline sportive, rischia di passare alla storia. Dubbi nascono per l’enorme concentrazione di atleti e personale di supporto nella città, l’assoluta mancanza di misure di prevenzione del contagio e il ritorno senza quarantena degli atleti nei loro Paesi (anche se i cinesi già a marzo hanno accusato gli Stati Uniti di aver contagiato la città proprio in quell’occasione).

La Svezia certifica due casi

Nelle ultime ore sono apparse diverse testimonianze di atleti presenti in Cina che al ritorno in Europa (avvenuto nei primissimi giorni di novembre, quando il virus era pronto ad esplodere a Wuhan) hanno avuto febbri alte e grossi problemi respiratori. Se le positività fossero confermate si tratterebbe dei primi casi in assoluto nel Vecchio Continente. Al momento le autorità militari dei vari Paesi non commentano le testimonianze salvo la Svezia che, nella mattinata di giovedì, avrebbe certificato due casi di coronavirus tra i suoi atleti.