Coronavirus - Juventus-Inter a porte chiuse? Agnelli: "Priorità salute pubblica"

"In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica. Partendo da questo presupposto, c'è un dialogo fra le parti in causa, fermo restando che l'ordinanza del Piemonte vige fino a sabato 29. In questo momento la partita si svolgerebbe con il pubblico". Lo dice il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24, in merito alla possibilità che il derby d'Italia tra Juventus e Inter in programma il 1° marzo si giochi a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. "Abbiamo un calendario intasato. Iniziare il campionato tardi, non giocare durante la sosta vuole dire che se si sgarra recuperare diventa complicato. In ogni caso ribadisco che deve prevalere l'interesse della salute pubblica e noi ci atterremo alle decisioni che verrano prese", aggiunge il numero uno del club bianconero.

Coronavirus-Serie A: Figc ha chiesto l'autorizzazione per giocare a porte chiuse

La Federcalcio chiederà al governo l'autorizzazione per disputare a porte chiuse le partite di calcio nelle regioni dove è stato imposto il blocco delle manifestazioni sportive vista l'emergenza legata al coronavirus nel Nord Italia, fino al 1 marzo. E' questa l'indicazione che viene dal Consiglio federale in corso a Roma. Le partite interessate sono anche Inter-Ludogorets prevista il 27 per l'Europa League oltre a Juve-Inter, big match della prossima giornata, per il quale è stato escluso il rinvio a lunedì.

CORONAVIRUS, LEGA PRO, RINVIATE DUE GIORNATE

Lega Pro ha deciso di rinviare la 9a e la 10a giornata di ritorno del girone A e B. Lo si apprende da fonti federali. La Serie B valuterà caso per caso mentre la Lega Dilettanti chiede il rinvio totale di tutte le gare nelle regioni interessate dall'emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS, JUVENTUS-INTER E MILAN-GENOA A PORTE CHIUSE

Juventus-Inter da calendario si deve giocare domenica 1 primo marzo alle 20,45 all'Allianz Stadium di Torino. La domanda è: si gioca o il match verrà spostato a causa dell'emergenza Coronavirus? Si va dunque verso la disputa del match a porte chiuse. Il Governo e il ministro dello sport. Milan-Genoa allo stesso modo si dovrebbe giocare a porte chiuse. E così i match della prossima giornata di serie A.

CORONAVIRUS, INTER-SAMPDORIA E I RECUPERI DEI MATCH DI SERIE A

Le possibili date dei recuperi per le partite non disputate nell'ultimo turno di serie A a causa dell'emergenza Coronavirus: Atalanta-Sassuolo mercoledì 18 marzo; Torino-Parma mercoledì 4 o 11 marzo; Verona-Cagliari mercoledì 11 marzo; Inter-Sampdoria il 20 maggio o la settimana prossima, posticipando al 13 maggio il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Napoli con la finale che slitterebbe al 20 maggio.

CORONAVIRUS, INTER-LUDOGORETS A PORTE CHIUSE?

Inter-Ludogorets si giocherà regolarmente giovedì a San Siro, ma a porte chiuse. In giornata è atteso l'annuncio della Uefa.

CORONAVIRUS: CODACONS, 'CAUSA FORZA MAGGIORE LEGITTIMA RISOLUZIONE CONTRATTI'

Tutte le spese sostenute dai cittadini per treni, aerei, hotel, ecc. e relative a viaggi di piacere, concorsi pubblici, partite di calcio, manifestazioni, feste ed eventi vari possono essere integralmente rimborsate qualora si rinunci alle partenze a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo afferma il Codacons, che in queste ore sta ricevendo le richieste di aiuto di centinaia di utenti che non possono o non vogliono più intraprendere spostamenti per la paura di possibili contagi. "Tutti coloro che hanno speso soldi, a qualsiasi titolo, per concorsi pubblici, eventi sportivi e manifestazioni annullate dalle autorità a causa del Coronavirus, hanno diritto al rimborso integrale dei costi sostenuti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Allo stesso modo chi aveva programmato viaggi e visite in aree diverse dai focolai, e quindi non interessate da provvedimenti limitativi dell'autorità, ma a causa della situazione determinatasi vuole rinunciare alle partenze, può richiedere il rimborso delle spese sostenute". Questo anche perché le varie società stanno procedendo in ordine sparso: mentre ad esempio Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale ''ai clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020 un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale'', Italo sul proprio sito informa che potranno fruire di un bonus solo ''coloro che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 1 marzo p.v. nelle zone interessate dal contagio epidemiologico''.