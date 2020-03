Coronavirus, Juventus-Inter: i bianconeri rimborsano i biglietti ai tifosi

La Juve cambia idea. Dopo il no iniziale al rimborso dei biglietti ai tifosi per la sfida di A contro l'Inter, poi giocata a porte chiuse, ora in una nota ufficiale ha avviato dato avvio alle procedure. "Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale - recita il comunicato apparso sul sito del club -, Juventus F.C. ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali". La Juve ha altresì reso note le informazioni e le modalità per inoltrare la richiesta di rimborso, valida solo per chi ha acquistato il singolo tagliando e non per gli abbonati.