Coronavirus - Juventus-Inter, serie A a porte chiuse e i recuperi: situazione

Coronavirus-Serie A: Figc ha chiesto l'autorizzazione per giocare a porte chiuse

La Federcalcio chiederà al governo l'autorizzazione per disputare a porte chiuse le partite di calcio nelle regioni dove è stato imposto il blocco delle manifestazioni sportive vista l'emergenza legata al coronavirus nel Nord Italia, fino al 1 marzo. E' questa l'indicazione che viene dal Consiglio federale in corso a Roma. Le partite interessate sono anche Inter-Ludogorets prevista il 27 per l'Europa League oltre a Juve-Inter, big match della prossima giornata, per il quale è stato escluso il rinvio a lunedì.

CORONAVIRUS, LEGA PRO, RINVIATE DUE GIORNATE

Lega Pro ha deciso di rinviare la 9a e la 10a giornata di ritorno del girone A e B. Lo si apprende da fonti federali. La Serie B valuterà caso per caso mentre la Lega Dilettanti chiede il rinvio totale di tutte le gare nelle regioni interessate dall'emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS, JUVENTUS-INTER E MILAN-GENOA A PORTE CHIUSE

Juventus-Inter da calendario si deve giocare domenica 1 primo marzo alle 20,45 all'Allianz Stadium di Torino. La domanda è: si gioca o il match verrà spostato a causa dell'emergenza Coronavirus? Si va dunque verso la disputa del match a porte chiuse. Il Governo e il ministro dello sport. Milan-Genoa allo stesso modo si dovrebbe giocare a porte chiuse. E così i match della prossima giornata di serie A.

CORONAVIRUS, INTER-SAMPDORIA E I RECUPERI DEI MATCH DI SERIE A

Le possibili date dei recuperi per le partite non disputate nell'ultimo turno di serie A a causa dell'emergenza Coronavirus: Atalanta-Sassuolo mercoledì 18 marzo; Torino-Parma mercoledì 4 o 11 marzo; Verona-Cagliari mercoledì 11 marzo; Inter-Sampdoria il 20 maggio o la settimana prossima, posticipando al 13 maggio il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Napoli con la finale che slitterebbe al 20 maggio.

CORONAVIRUS, INTER-LUDOGORETS A PORTE CHIUSE?

Inter-Ludogorets si giocherà regolarmente giovedì a San Siro, ma a porte chiuse. In giornata è atteso l'annuncio della Uefa.

CORONAVIRUS: CODACONS, 'CAUSA FORZA MAGGIORE LEGITTIMA RISOLUZIONE CONTRATTI'

Tutte le spese sostenute dai cittadini per treni, aerei, hotel, ecc. e relative a viaggi di piacere, concorsi pubblici, partite di calcio, manifestazioni, feste ed eventi vari possono essere integralmente rimborsate qualora si rinunci alle partenze a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo afferma il Codacons, che in queste ore sta ricevendo le richieste di aiuto di centinaia di utenti che non possono o non vogliono più intraprendere spostamenti per la paura di possibili contagi. "Tutti coloro che hanno speso soldi, a qualsiasi titolo, per concorsi pubblici, eventi sportivi e manifestazioni annullate dalle autorità a causa del Coronavirus, hanno diritto al rimborso integrale dei costi sostenuti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Allo stesso modo chi aveva programmato viaggi e visite in aree diverse dai focolai, e quindi non interessate da provvedimenti limitativi dell'autorità, ma a causa della situazione determinatasi vuole rinunciare alle partenze, può richiedere il rimborso delle spese sostenute". Questo anche perché le varie società stanno procedendo in ordine sparso: mentre ad esempio Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale ''ai clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020 un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale'', Italo sul proprio sito informa che potranno fruire di un bonus solo ''coloro che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 1 marzo p.v. nelle zone interessate dal contagio epidemiologico''.