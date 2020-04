Coronavirus: Kean evade la quarantena e partecipa a una festa, Everton furioso

Come racconta Sport Mediaset, Moise Kean ne ha combinata un'altra delle sue e ha partecipato, in piena quarantena, a una festa casalinga con altri uomini e donne. L'Everton, suo club attuale, è furioso con l'attaccante per non aver rispettato le norme di sicurezza. Le violazioni delle linee guida del Governo inglese gli sono costate una multa da 180mila euro, ma per Kean non si tratta della prima volta in cui finisce nel mirino della critica: dal rigore sbagliato col ‘cucchiaio’ nel Campionato Primavera, ai comportamenti indisciplinati in Nazionale. L’8 giugno 2017, infatti, ai rigori contro la Fiorentina nella semifinale di Campionato Primavera, l'ex juventino si era presentato dagli undici metri provando il ‘cucchiaio’ alla Totti, ma il fiacco pallonetto era finito direttamente tra le braccia del portiere Cerofolini. Il suo errore era costato l'eliminazione al club bianconero.

Gli Europei U-21 (finiti male) e la Juve

Nel giugno 2019, con l’Under 21 di Gigi Di Biagio impegnata nell’Europeo di categoria che si tiene proprio in Italia, poco prima della sfida decisiva contro il Belgio, Kean e Nicolò Zaniolo si erano presentati in ritardo al risveglio muscolare del mattino. La sera prima della partita, su Instagram, Kean ballava sulle note di Benji e Fede “da stasera non arrivo in ritardo...”, ripreso da Zaniolo. Con la Juve, in prima squadra, si ricorda anche l'esultanza contro il Cagliari, andando sotto la curva rossoblù e festeggiando un suo gol in maniera provocatoria dopo avere ricevuto dei ‘buuu’ razzisti.

L'approdo in Inghilterra

Una volta arrivato all'Everton, a novembre Kean era ricascato nel ritardo alla riunione tecnica e, dopo la seconda volta, il tecnico dei Toffees, Marco Silva, lo aveva mandato in tribuna contro il Southampton. Contro il Manchester United (partita finita 1-1), entrato in campo al 71’ al posto di Bernard, l'attaccante era stato a sua volta sostituito all’89’ da Niasse per scelta tecnica. Il successivo arrivo di Carlo Ancelotti non l'ha finora aiutato e quest’ultima ‘Keanata’ di certo non contribuirà a rasserenare lo spirito all’interno dello spogliatoio.