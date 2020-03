Coronavirus, Milano-Sanremo e classiche italiane dopo il Giro d'Italia o...

Coronavirus, Milano-Sanremo 2020 e classiche italiane dopo il Giro d'Italia 2020 o...

Le classiche che aprono in Italia la stagione del ciclismo sportivo potrebbero slittare "a dopo il Giro d'Italia 2020, oppure a settembre". Lo afferma il direttore del settore ciclismo di Rcs Sport, Mauro Vegni, in una conversazione con l'Adnkronos, parlando di un possibile slittamento di Strade Bianche (7 marzo), Tirreno-Adriatico (11 marzo), Milano-Sanremo (21 marzo); le gare continuano a essere calendarizzare.

"Stiamo aspettando il decreto del governo per vedere cosa succede - chiarisce Vegni -. Noi, come detto più volte, siamo pronti a fare gli eventi, ma se c'è un decreto di stop è chiaro che seguiremo l'indicazione del governo. Il punto quindi, continua, è che bisogna individuare periodi plausibili per rischedulare le gare, "perché deve essere chiaro che non vogliamo perderle. Lo faremo insieme all'Uci, perché tutto passa attraverso l'esame della federazione mondiale, bisogna trovare una soluzione armonica". Da parte dell'organizzazione "non ci sono ancora proposte, ma qualche idea ce l'abbiamo e ci stiamo lavorando. In questo momento pensare ad aprile potrebbe essere logico perché non è un mese pieno di appuntamenti, ma l'idea è di andare più avanti, dopo il giro d'italia, probabilmente giugno, o magari anche a settembre".