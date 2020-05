Coronavirus, Premier League: sei positivi dopo 748 tamponi, in autoisolamento

Sei positivi su 748 tamponi effettuati su giocatori, tecnici e membri dello staff della Premier League, in vista della ripresa degli allenamenti fissata per martedì. Lo annuncia la Lega inglese, senza fornire dettagli né sull'identità né sui club di appartenenza. Sono tre le società interessate e i positivi sono ora in autoisolamento per sette giorni.

Non è da escludere un ulteriore slittamento

In Premier League, sospesa dal 13 marzo, restano da giocare ancora 92 partite per completare la stagione. L'intenzione dei club inglesi era ripartire il 12 giugno ma non si può escludere un ulteriore slittamento. Martedì, come già detto, sono intanto ripresi gli allenamenti a piccoli gruppi di non oltre 75 minuti ciascuno.