Coronavirus, Serie A: Juve e Sassuolo primi club a radunarsi, il 7 la Roma

Coronavirus, Serie A: Juve, Roma e Sassuolo primi club a radunarsi

La Juventus inizia e si raduna al J Medical di Torino, nel giorno di inizio della Fase 2 in Italia. Questa mattina sono partite le visite mediche di rito, per quei giocatori che non hanno lasciato l’Italia. I primi ad arrivare sono stati Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci e Aaron Ramsey. Sono entrati uno alla volta, con le mascherine e rispettando la distanza di sicurezza. Nei prossimi giorni sono attesi anche i giocatori che sono andati all’estero anche se domenica è stato visto pure Miralem Pjanic, che era rientrato a Torino già il 19 aprile.

Anche Sassuolo e Roma

Un primo passo verso la normalità, in attesa di ulteriori comunicazioni. Da domani, comunque, la Continassa tornerà a vivere dopo due mesi di stop. I giocatori potranno allenarsi individualmente alla presenza di un medico e di un paio di persone dello staff. Così come in Emilia ha fatto il Sassuolo, tornato ad allenarsi con sedute individuali proprio lunedì. Al Mapei Center, quartier generale dei neroverdi, è sceso in campo un piccolo gruppo di calciatori, ben distanziati l'uno dall'altro. Fase 2 anche per Roma. Alcuni giocatori si sono recati a Trigoria per le visite mediche. Il primo ad arrivare è stato il portiere Pau Lopez poi Edin Dzeko. Controlli fisici per i giocatori che, scaglionati, andranno avanti fino a mercoledì e da giovedì i ragazzi di Fonseca inizieranno gli allenamenti individuali o in gruppetti da masssimo cinque individui sui tre campi del centro sportivo giallorosso.